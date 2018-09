publié le 26/09/2018 à 20:34

Après les discours très contradictoires de Donald Trump et Emmanuel Macron devant l’Assemblée générale des Nation Unies, est-ce la fin des relations cordiales entre les deux présidents ?



Ce que l’on peut dire, c’est que l’Assemblée générale des Nations Unies, et le Conseil de sécurité qui a suivi ce mercredi 26 septembre, ont vu le passage de l’illusion de l’entente cordiale entre Emmanuel Macron et Donald Trump, à la réalité de la mésentente cordiale.



La tentative d’entente cordiale, c’est ce qui avait marqué la première année du quinquennat d’Emmanuel Macron. Il avait reçu Donald Trump en grande pompe, et il avait été très bien reçu en retour. Il y avait de grandes manifestations presque exubérantes de cordialité.

Mais sur pratiquement tous les sujets, il y a une opposition entre Paris et Washington. Ça a été vrai à propos du réchauffement climatique, ça a été vrai à propos de l’OTAN, ça a été vrai à propos de l’Iran, ça a été vrai à propos de la Syrie, et aujourd’hui, Emmanuel Macron apparaît comme le grand contradicteur de Donald Trump.



On a parfois l’impression qu’il y a un combat entre Astérix et Obélix, entre l’agilité intellectuelle du président français et la force et la puissance du président américain. Mais c’est le président français qui a été applaudi à New York.