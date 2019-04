David Amiel et Ismaël Emelien, anciens conseillers d'Emmanuel Macron, lors de l'émission "On n'est pas couché", samedi 6 avril 2019

publié le 07/04/2019 à 03:30

"On a perdu une partie du lien qu'on avait crée pendant la campagne"

David Amiel et Ismaël Emelien, les deux anciens collaborateurs d'Emmanuel Macron à l'Élysée, sont les invités politiques de Laurent Ruquier, dans l'émission On n'est pas couché, ce samedi 6 avril.



Ils ont quitté les coulisses du pouvoir, quelques mois après le début de l'affaire Benalla afin de promouvoir leur livre Le progrès ne tombe pas du ciel (Fayard). Un livre qui permet à ses auteurs d'"expliquer pourquoi la politique doit dépasser les institutions et les partis pour aller au cœur de la société", selon les mots d'Ismaël Emelien, ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron.

Mais la question brûlante était celle de leur démission, en pleine affaire Benalla : dans quel contexte ont-ils quitté le pouvoir ? Ont-ils été écartés ou sont-ils partis de leur plein gré face au scandale ? "Je ne crois pas qu'on ait été démissionnés", explique Ismaël Emelien. "On a démissionné pour essayer de tirer les leçons. Et la principale leçon qu'on tire de ces deux ans, c'est qu'on a perdu le lien qu'on avait créé durant la campagne avec le cœur du pays", explique-t-il en confiant qu'ils ont gardé tous deux une bonne relation avec le président.

Mais l'affaire Benalla n'est pas le seul bouleversement qu'a vécu l'équipe gouvernementale cette dernière année. David Amiel, ex-conseiller du président, a confié s'être senti "personnellement dépassé", dans une aventure qui s'est révélée être "plus grande que" lui. Il fait également référence aux "gilets jaunes", qui manifestent depuis presque 5 mois.



"Personne ne voit jamais venir les mouvements sociaux. Mais l'opposition ne l'a pas vu venir non plus. À priori, la contestation la plus forte ne vient pas des partis politiques. On a vu que ça pouvait venir de la société, par des gens qui s'organisent sans structure, comme les 'gilets jaunes' l'ont fait. C'est allé très vite. Et ce sont eux les mouvements les plus durs à prévoir".



Selon l'économiste, la société est devenue une "société de frustration : c'est quand il y a un écart énorme entre la promesse et la réalité que vivent les gens".

