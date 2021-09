Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg officialise sa candidature

Il n'y avait que peu de doute depuis plusieurs semaines déjà, c'est désormais officiel : Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Économie de 2012 à 2014, a annoncé ce samedi 4 septembre sa candidature à l'élection présidentielle de 2022.

Devant quelques partisans réunis à Clamecy (Nièvre), sa commune de naissance, le défenseur du "Made In France", politique qu'il a rappelé à de nombreuses reprises lors de son discours, a expliqué vouloir "éviter à la France la douleur d’un deuxième quinquennat Macron ou le danger d’un premier quinquennat Le Pen". Une annonce présentée avec un nouveau slogan : "la remontada de la France".

En 2012 et en 2017, Arnaud Montebourg s'était présenté à la primaire socialiste, terminant troisième lors de ces deux scrutins, d'abord derrière François Hollande et Martine Aubry, puis derrière Benoît Hamon et Manuel Valls. En 2014, sa sortie du gouvernement avait été précipitée par son opposition aux politiques économiques mises en place. Il s'était depuis lancé dans des activités entrepreneuriales.