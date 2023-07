Présidentielle 2027 : Emmanuel Macron a-t-il adoubé Édouard Philippe ?

C'est une première politique au détour d'une petite phrase et au cœur de l'été. Elle résonne comme le coup d'envoi de la guerre de succession à Emmanuel Macron. "Je tiens à ce qu'il y ait vraiment une suite à ce qu'on a mis en place. Et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais", a déclaré le chef de l'État, en réponse une question lors d'un bain de foule.



Pour la première fois, Emmanuel Macron évoque l'après-Macron. "La réponse d'Emmanuel Macron nous a tous un peu surpris, raconte Thomas Despré, journaliste au service politique de RTL. C'est peut-être aussi la première fois qu'Emmanuel Macron dit du bien d'Édouard Philippe".



Une petite phrase qui a fait le tour de la planète à vitesse grand V jusqu'au Havre où justement Édouard Philippe accueille Élisabeth Borne ce mardi 25 juillet.

Un chemin de crête pour Édouard Philippe

Pas pressé de commenter les propos du président de la République, le maire du Havre s'est très discrètement éclipsé, en plein milieu du point presse que donnait la première ministre sur le port, raconte Marie Moley, journaliste politique à RTL. Ses équipes minimisent la petite phrase du président".