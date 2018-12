Nouvel An : "On doit éviter que la fête tourne au drame", dit le délégué à la sécurité routière

publié le 29/12/2018 à 09:36

Chaque année, c'est le même constat : on compte encore de trop nombreux morts sur les routes après le réveillon du jour de l'An. Il y a pourtant une solution simple : anticiper son retour pour éviter de prendre le volant après avoir bu.



"On ne meurt pas le 1er janvier à 3 heures du matin, on meurt la veille à 16 heures quand on ne s'est pas organisé pour voir comment on allait rentrer", rappelle sur RTL Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. "Organisez-vous !", martèle-t-il.

"C'est tout à fait légitime et agréable de boire le 31, mais il faut soit dormir sur place, soit faire appel aux taxis ou VTC, ou encore rentrer avec le fameux 'Sam', celui qui n'a pas bu et qui ramène tout le monde", poursuit-il. "On porte tous une responsabilité à laisser repartir quelqu'un qui a bu : on la porte pour ceux qu'il risque de tuer et pour lui-même", continue le délégué interministériel.

"Il faut qu'on évite que la fête tourne au drame. À tous ceux qui m'écoutent : soyez attentifs, soyez prudents et roulez doucement", conclut Emmanuel Barbe.

