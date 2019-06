Sarkozy jugé pour corruption : "Sa voie politique est obstruée", estime Duhamel

publié le 19/06/2019 à 19:43

La justice a définitivement validé le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'ex-président Nicolas Sarkozy, poursuivi notamment pour la "corruption" d'un haut magistrat de la Cour de cassation dans cette affaire révélée par des écoutes téléphoniques.

Une première, même si en réalité il y avait déjà eu Jacques Chirac jugé devant le tribunal correctionnel pour des affaires d'emplois fictifs, mais là il s'agissait de détournement de fonds publics. Et puis si on remonte plus loin, au début de la IIIe République, Jules Grévy avait été obligé de démissionner car son gendre Wilson faisait du trafic d'influence, donc de la corruption, en l'occurrence avec des décorations qu'il vendait depuis l'Élysée.

Mais pour en revenir à Nicolas Sarkozy, l'ensemble des procédures dont il fait l'objet est à la fois impressionnant et baroque. Impressionnant car on lui reproche au moins 4 affaires, et baroque car on est toujours sur le fil d'un point de vue juridique. Par exemple il est mis en cause pour des écoutes dont la légalité est contestable. Pour Bygmalion, il a déjà été jugé et pour la Libye, cela fait 3, 4 ou 5 ans qu'on promet des preuves qui n'arrivent jamais.

Ses amis disent que c'est de l'acharnement, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un embouteillage judiciaire pareil, sa voie politique est obstruée.