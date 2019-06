publié le 20/06/2019 à 06:59

C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Nicolas Sarkozy va être jugé pour corruption dans l'affaire des "écoutes". La justice a définitivement validé le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'ancien président de la République, poursuivi notamment pour la "corruption" d'un haut magistrat de la Cour de cassation, à qui il aurait promis des faveurs en échange d'informations dans l'enquête Bettencourt.

Si Nicolas Sarkozy encourt jusqu'à dix ans de prison dans cette affaire, ce n'est pas le seul dossier qui l'attend. Une fois qu'il aura été jugé pour les "écoutes", il lui faudra sans doute affronter un autre procès, celui de Bygmalion. Il y est mis en examen pour le financement illégal de la campagne présidentielle de 2012.

Comme pour les écoutes, Nicolas Sarkozy a multiplié les recours dans cette procédure. Une stratégie qui a peu de succès pour le moment, la Cour de Cassation se penchera sur son cas le mardi 17 septembre. Autre dossier qui le menace, le financement par la Libye de son autre campagne en 2007. L'ancien président de la République est mis en examen pour "corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens".

Enfin, le parquet national financier s'interroge sur son usage régulier de grosses coupures de 500 euros pour lequel il devra s'expliquer, après une perquisition chez un antiquaire parisien en 2017.

