Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron : une relation sans rancune

publié le 01/07/2019 à 16:21

Victoire à la présidentielle pour l'un, défaite dès la primaire pour l'autre, plébiscité par l'électorat de droite pour l'un et face à une famille politique qui se déchire pour l'autre... Tout pourrait diviser Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy et ainsi en faire des rivaux politiques.

Et pourtant.... Le président de la République élu en mai 2017 et son prédécesseur nourrissent une relation devenue quasi amicale. En effet, Emmanuel Macron a pris pour habitude de consulter Nicolas Sarkozy. Dîner en présence de Brigitte Macron et Carla Bruni, conseils de Nicolas Sarkozy à son successeur dans la presse... Les événements et petites attentions se multiplient entre les deux hommes politiques.

Emmanuel Macron entretient une relation plus proche avec celui qui fut président de 2007 à 2012 plutôt qu'avec François Hollande, qualifié de mentor pour l'actuel chef de l'État.

Macron, président jeune comme Sarkozy

Rien ne semble fissurer l'entente entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Pas même la fuite d'une partie de l'électorat de droite vers les rangs de la macronie. Emmanuel Macron est-il aujourd'hui le leader de la droite ? La réponse de l'ancien président de droite, invité de France 2 dimanche 30 juin, est révélatrice : "Si vous lui posez la question, ce serait mieux. Est-ce qu'il a eu l'habileté de donner le sentiment aux électeurs de la droite qu'il pouvait être une réponse ? C'est incontestable".

Dans son dernier livre Passions, Nicolas Sarkozy prend soin de ne pas porter d'appréciation sur l'action d'Emmanuel Macron. Mais il n'hésite pas à soutenir l'actuel président de la République. "En fin de compte, si la jeunesse est un grand atout pour conquérir le pouvoir, elle est une faiblesse au moment de l'exercer. Le président Valéry Giscard d'Estaing, le président Emmanuel Macron et moi-même avons été confrontés à cette contradiction. Je souhaite au président actuel de la résoudre mieux que ses prédécesseurs ont pu le faire, moi compris", écrit-il.

La macronie épargnée

C'est toute la macronie que semble saluer Nicolas Sarkozy. Toujours dans Passions, il donne aussi son ressenti sur Édouard Philippe, premier ministre, exclu des Républicains et considéré comme un traître par certains au sein du parti. "Il démontre une force et un calme que je ne lui supposais pas. Il est un premier ministre loyal et compétent. Il a même fait de son supposé manque de charisme un atout", indique l'ancien président.



Si le "parrain de la droite" prend la précaution de soigner la majorité actuellement au pouvoir, il semble que cette relation soit une exception. Il conserve des relations beaucoup plus fraîches avec un autre de ses successeurs, François Hollande qu'il accuse sans développer de "manipulations policières, et judiciaires" à son endroit.