Invité sur le plateau de l'émission "C à vous", mercredi 4 septembre, Nicolas Sarkozy, dont le dernier livre "Passions" est un succès dans les librairies, a été interrogé sur les relations qu'il entretient avec François Hollande et Emmanuel Macron. S'il indique n'avoir aucune affinité avec son successeur direct, il admet en revanche être plus ouvert envers le président actuel.

"Je ne me permettrais pas de dire qu'on est copains, on ne se tutoie pas. La question n'est pas là. Il est président de la République. Il est Républicain dans son comportement, et extrêmement courtois. Et quand on se parle, sur un certain nombre de sujets, on se trouve en accord", a-t-il expliqué face à Anne-Elisabeth Lemoine.

Ce qui n'a pas été le cas avec François Hollande, relève Patrick Cohen. Pour Nicolas Sarkozy, cette différence s'explique par la façon qu'a eu son successeur de défaire ce qu'il avait mis en place durant son mandat de président. "François Hollande a construit son quinquennat - et c'était son choix, je ne lui en veux pas - pour dire 'Les heures supplémentaires, c'était Sarkozy, je casse les heures supplémentaires', 'Le Grand Paris c'est Sarkozy, je casse le Grand Paris'. Je pense qu'il imaginait que tout commençait avec lui et tout finissait avec lui".

