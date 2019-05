Nathalie Loiseau et Guillaume Peltier sont invités du Grand Jury

Nathalie Loiseau et Guillaume Peltier

publié le 12/05/2019 à 10:11

Le Rassemblement national passe devant La République En Marche. Selon notre sondage Harris réalisé pour RTL, TF1, Le Figaro et Epoka, la liste "Prenez le pouvoir", soutenue par Marine Le Pen et conduite par Jordan Bardella, obtient 22,5% des intentions de vote. La liste "Renaissance" conduite part Nathalie Loiseau atteint, elle, 22%.



Quant à la liste de François-Xavier Bellamy soutenue par Les Républicains, est à 12,5%. Viennent ensuite celle de Manon Aubry soutenue par La France insoumise avec 10% d'intentions de vote et celle de Yannick Jadot à 7%.

Dans le bas de classement figurent la liste conduite par Nicolas Dupont-Aignan à 3,5%, Florian Philippot remonte à 3% à égalité avec la liste conduite par Ian Brossat. La "liste citoyenne du Printemps Européen" conduite par Benoît Hamon ne récolte quant à elle que 2% des intentions de vote.

