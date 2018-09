publié le 26/09/2018 à 06:45

La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, est l'invitée de RTL ce mercredi 26 septembre et ce alors que l'Union européenne fait face à des défis majeurs. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU, elle s'est opposée à l'Amérique de Donald Trump, notamment par la voix d'Emmanuel Macron, qui s'est bien gardé de prononcer le nom du président américain.



Mais il n'y a pas que les États-Unis qui divise l'UE. Elle se fragmente depuis des mois concernant la crise migratoire. Hier, l'Aquarius a finalement accosté à Malte et les 58 migrants qui s'y trouvaient seront accueillis par la France, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. L'accord trouvé entre ces pays prévoit que la France en accueillera 18, l'Allemagne et l'Espagne 15 chacune et le Portugal 10.

De plus, l'Union européenne tente avec la Grande-Bretagne de trouver le meilleur accord concernant le Brexit. Une tâche qui s'avère extrêmement compliquée tant les deux parties semblent incapables de trouver un terrain d'entente. "Nous sommes dans une impasse", a notamment déploré la première ministre britannique Theresa May. Comment éviter une situation chaotique en cas d'échec des négociations ? Que peut faire l'UE face à une Amérique qui semble jouer sa partition en solo ? La ministre des Affaires européennes répondra à toutes ces questions ce mercredi.



>> Nathalie Loiseau est l'invitée de RTL. Une interview à suivre dès 7h45 sur RTL.fr