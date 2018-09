Travail : "On est dans une logique d'individualisation" déplore Pascal Pavageau

et Clarisse Martin

publié le 10/09/2018 à 19:55

Un an après la promulgation des ordonnances réformant le Code du travail, les plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) ont chuté de 24% sur les sept premiers mois de 2018. Le nombre de contentieux devant les juridictions prud'homales s'est également effondré de 15% l'an dernier, révélait RTL ce lundi 10 septembre. Des chiffres avec lesquels Pascal Pavageau, secrétaire général de Force ouvrière, est en désaccord.



"C'est du trompe-l’œil, on a l'impression qu'il y a moins de recours aux Prud’hommes et moins de PSE, parce qu'en fait cela a été transformé par l'augmentation du nombre de ruptures conventionnelles, ainsi que par les ruptures conventionnelles collectives sur lesquelles la pression commence à être mise très fortement", estime le syndicaliste.

Pascal Pavageau ironise sur le fait qu'il y avait véritablement une baisse du nombre de licenciements ou de PSE, c'est "parce que la conjecture serait exceptionnelle, parce que la croissance serait au rendez-vous". Actuellement, "on est dans une logique d'individualisation, le chef d'entreprise a déjà 'budgeté' par avance ce à quoi il pourrait être condamné. On se retrouve dans une situation où il n'y a plus de cadre collectif."

Le leader de Force ouvrière lance un appel à une grève interprofessionnelle le 9 octobre prochain, afin de protester contre la politique gouvernementale qui est dans une logique de "déprotection" des travailleurs.