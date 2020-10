Municipales : le tribunal de Grenoble annule la réélection d'Hervé Mariton

Crédit : Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

publié le 22/10/2020 à 15:43

Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la réélection du député Les Républicains (LR) Hervé Mariton à la mairie de Crest (Drôme). Il l'avait emporté de justesse lors du second tour face à son adversaire de la gauche. L'ancien ministre a déclaré jeudi 22 octobre qu'il envisageait de faire appel de la décision devant le Conseil d'État.

Le 28 juin, Hervé Mariton avait été réélu 51,67% des votes et seulement 137 voix d'avance sur la liste de René-Pierre Halter. La tête de liste d'union de la gauche avait alors déposé un recours. Lors de l'audience le 2 octobre, le rapporteur public avait proposé au tribunal administratif de rejeter la requête de l'opposant.

Selon le député LR, la demande de son adversaire n'était pas "suffisamment fondée". Il concède néanmoins que l'organisation de séances de cinéma en "drive-in" et une opération de bons cadeaux au profit des commerçants de la ville touchés par la crise sanitaire au printemps par la municipalité avaient cependant retenu l'attention du rapporteur et été avancés comme des "motifs plus sérieux".

"On me reproche d'en avoir trop fait après l'apparition du coronavirus. Cette décision est surprenante car nous étions dans une période exceptionnelle. Je dois encore réunir mon équipe, mais il est très probable que nous saisissions le Conseil d'État, a indiqué l'élu LR auprès de l'Agence France-Presse. Ce dernier a un mois pour faire appel.