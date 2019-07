publié le 04/07/2019 à 07:31

Ça se complique pour Benjamin Griveaux à Paris. Lundi 1er juillet, nous vous racontions que sa désignation par la commission d’investiture de LaREM la semaine prochaine ne serait pas aussi évidente à décrocher qu’il n’y paraît. Le ralliement surprise, mercredi, de l’ex-ministre Mounir Mahjoubi, à son principal rival, Cédric Villani, complique encore un peu plus la donne…



Et ce quoi qu’en dise l’ex-porte-parole du gouvernement, qui, ce jeudi 4 juillet dans les colonnes du Parisien - Aujourd’hui en France se contente de tacler ses deux rivaux : "Que Mounir rejoigne Cédric, c’est logique, ils ont le même projet", lâche-t-il. Mais comme l’a glissé un pilier de la majorité auprès du même journal, c’est un fait : "les actions de Villani remontent".

"C’est un très bon candidat, une bonne candidature", ne cessait de répéter mercredi un proche d’Emmanuel Macron à propos du député-mathématicien, lauréat de la médaille Fields. L’un de ceux qui, pourtant, depuis des semaines, reconnaissait sans détour que Benjamin Griveaux avait les faveurs du chef de l’Etat.

Villani engrange les soutiens

Il faut dire qu’avant même l’annonce de ce ralliement, notre sondage réalisé par l’institut BVA qui plaçait Griveaux et Villani au même niveau d’intentions de vote face à Anne Hidalgo, avait déjà jeté un léger trouble chez les marcheurs.



Et ce n’est peut-être pas fini. Cédric Villani a aussi engrangé mercredi le soutien d’un député écolo, l’ex LaREM Matthieu Orphelin, un proche de Nicolas Hulot. La seule femme candidate à la candidature, adjointe au maire du IVe arrondissement, Anne Le Breton, sera présente jeudi soir à son premier meeting de campagne, au théâtre du Gymnase, elle me l’a confirmé, tout en assurant qu’elle veut toujours "aller jusqu’au bout".

La rumeur enflait aussi mercredi autour d’un autre ralliement éventuel, celle du vice-président de l’Assemblée nationale Hugues Renson. S’il reconnaît volontiers que les échanges vont bon train, ce dernier m’a néanmoins assuré qu’il déposerait, quoiqu’il arrive, son dossier de candidature vendredi…

La République en Marche doit trancher

L’embarras était perceptible, en tout cas, mercredi, du côté du parti, où l’on ne démentait pas que la tâche de la commission d’investiture, censée trancher en fin de semaine prochaine, allait s’avérer plus compliquée que prévue. Difficile, désormais, de présenter Benjamin Griveaux comme le plus à même de rassembler. C’était l’un des critères mis en avant.

Mardi, un cadre de LaREM, pourtant proche de lui, évoquait déjà très simplement devant moi comment la commission pourrait décider de botter en touche, plutôt que de désigner un candidat avant l’été : "Formellement, la commission est souveraine. Elle peut donc déclarer qu’elle n’est pas suffisamment éclairée pour prendre sa décision".

En attendant, le discours de Cédric Villani jeudi soir, dont son entourage espère qu’il lui permettra de "changer de dimension" sera écouté avec attention. "Il faut qu’en sortant du meeting, les gens se disent : et si c’était lui ?", a confié son entourage à l’Opinion. Une questions que la maire sortante, Anne Hidalgo, et son entourage s'est déjà posée.