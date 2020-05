et Marie-Pierre Haddad

publié le 24/05/2020 à 16:38

Le second tour des municipales aura lieu le 28 juin prochain. Édouard Philippe a tranché et a ainsi lancé la campagne pour la suite du scrutin. À Paris, Agnès Buzyn est toujours la candidate officielle de La République En Marche. "Agnès Buzyn est une excellente candidate pour Paris", selon Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics juge que "Paris est gagnable". "Il faut que l'on soutienne notre candidate (...) J'ai échangé avec elle la semaine dernière, elle a envie d'être maire de Paris et je vais tout faire, avec d'autres, pour qu'elle puisse, si on peut influencer le scrutin, être maire de Paris", a-t-il déclaré lors du Grand Jury RTL, Le Figaro LCI.

Cependant, le maintien de la candidature d'Agnès Buzyn n'a rien d'une évidence, à un mois du second tour. Au cœur de la crise du coronavirus et en plein confinement, l'ancienne ministre de la Santé avait dénoncé "la mascarade" dans l'organisation du premier tour des municipales.

"Elle a porté un projet pour Paris. Elle a eu le courage de remplacer Benjamin Griveaux dans des circonstances difficiles", explique Gérald Darmanin qui qualifie Agnès Buzyn comme étant "l'une des plus courageuses d'entre nous". "Je souhaite qu'elle gagne", a-t-il répété.