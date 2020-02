et Marie-Pierre Haddad

publié le 25/02/2020 à 18:47

L'information a de quoi surprendre. Dans un entretien à L'Opinion, Jean-Marie Le Pen a expliqué, que s'il pouvait voter à Paris, il glisserait un bulletin au nom de Rachida Dati dans l'urne. Des propos pour le moins étonnant, alors que le Rassemblement national a présenté une liste dans la capitale, avec à sa tête Serge Federbusch.

Et qu'en est-il de Jordan Bardella ? Invité à l'antenne de RTL ce mardi 25 février, le numéro 2 du parti présidé par Marine Le Pen a indiqué soutenir le candidat du parti "s'agissant du premier tour", précise-t-il avant d'ajouter : "Au second tour, nous verrons".

Sans exclure de voter pour la candidate Les Républicains à Paris au second tour, Jordan Bardella poursuit : "Pour moi, c'est tout sauf Hidalgo à Paris (...) On est dans tout ce que l'écologie a de punitif et dans des mesure contraires au bon sens".

Le Rassemblement national pourrait-il soutenir Agnès Buzyn, candidate LaREM ou Rachida Dati pour la tête de Paris ? "Je vous donne une position personnelle. Nous verrons au second tour des municipales", a éludé le député européen.