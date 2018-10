Municipales à Paris : Rachida Dati se prépare-t-elle ?

publié le 01/10/2018 à 12:45

Les élections municipales commencent déjà à déclencher des passions au sein de la classe politique. C'est particulièrement le cas à Paris. Le scrutin n'est même pas la prochaine échéance électorale, puisqu'elle a lieu en 2020 et qu'en 2019 ont lieu les élections européennes, mais cela n'empêche pas certains de marquer leurs territoires.



Rachida Dati avance ses pions. La maire du VIIème arrondissement de Paris est bien décidée à se positionner dans la course pour diriger la capitale. Sur LCI, l'ancienne ministre de la Justice, explique qu'"aujourd'hui, on n'est pas dans l'annonce d'une candidature. Une candidature ça se réfléchit, ça s'incarne, ça se travaille".

Mais, elle souffle le chaud et le froid car dans la foulée, elle indique : "Je n'abandonnerai pas les Parisiens et notamment les Parisiens du VIIème arrondissement, donc je suis engagée dans cette bataille, ça c'est sûr".

Maire, "un très beau mandat"

Être maire de Paris, "c'est un très beau mandat", précise Rachida Dati, avant d'ajouter qu'"un élu parisien qui vous dit qu'il n'est pas intéressé par le mandat de maire de Paris, vous ment (...) C'est une ville avec de vrais enjeux, ils impactent vraiment la vie des Parisiens". Même discours tenu au Figaro : "J'adore ma mairie. Je veux rester maire (...) C'est la plus belle ville du monde".



Mais déjà, l'ancienne ministre met en garde contre les guerres fratricides qui ont scindé la famille des Républicains lors de la primaire pour la présidentielle. Elle fustige aussi toute alliance avec La République En Marche pour les élections municipales à Paris. "J'aime les gens fidèles à leurs convictions, tacle Rachida Dati. Je me sens plus proche de ceux qui veulent défendre notre famille politique". Elle a par ailleurs ajouté sur LCI : s'allier avec REM pour gagner Paris, "c'est ceux qui sont faibles qui pensent ça".