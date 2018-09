et Loïc Farge

Une chose est sûre depuis le printemps dernier : Emmanuel Macron est bien décidé à ce que soient "organisées les conditions d'une candidature La République En Marche à Paris" face à Anne Hidalgo. Alors forcément, ça aiguise les appétits.



Outre le député de Paris Hugues Renson, deux ministres, figures du mouvement, sont apparemment sur les rangs. Le premier, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, se cache de moins en moins. Certes il s'abrite encore derrière l'idée d'un "collectif" pour l'emporter face à la maire sortante, et rappelle - fort à propos - qu'une candidature à Paris c'est dix-sept listes et dix-sept têtes de liste à trouver.

Il a été jusqu'à donner une interview au Parisien - Aujourd’hui en France, mardi 11 septembre, en exposant pour la première fois ses idées pour Paris. Dans l'ombre, surtout, il compte ses soutiens, dans son camp mais aussi à droite et à gauche. Il confie tout naturellement qu'il démissionnera au printemps, dès que sa candidature sera officielle.



Le second, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Mahjoubi, est moins clair sur ses intentions, quoi qu'il en dise. Après être paru quelque peu velleitaire - au point que le journal Le Monde laisse entendre au mois d'août que sa candidature ne vise qu'à attirer les voix des quartiers populaires, en attendant de se rallier à celle de Griveaux - l'élu du XIXe arrondissement tâche d'être plus convaincant, ces jours-ci.

"Je ne sais pas comment il faut que je le dise pour qu'on me croit !", souriait-il par exemple récemment. "En fait Mahjoubi veut peser", analysait mardir une source bien informée, qui ajoutait : "Mais il ne sait pas comment s'y prendre. Ses sorties ont rendu fou Griveaux, qui invoque immédiatement le choix du Président, alors que celui-ci n’en a pas encore fait".



Pendant ce temps, un "comité de pilotage" de La République En Marche à Paris prépare le terrain, en attendant qu'une commission d'investiture départage très officiellement les candidats - ou plutôt, de l'aveu même des principaux concernés, que le président de la République, en choisisse un. Elle lancera notamment, à l'occasion d’un meeting de REM à la fin du mois, une consultation citoyenne sur le modèle de la "Grande Marche" d'Emmanuel Macron en vue de la présidentielle.