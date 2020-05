Municipales à Paris : pas d'alliance entre Cédric Villani et Anne Hidalgo au second tour

publié le 30/05/2020 à 20:47

Ces négociations faisaient couler de l'encre. Finalement, elles n'auront rien donné. La maire sortante Anne Hildago et Cédric Villani ne s'allieront pas au second tour des municipales à Paris.

Selon plusieurs sources concordantes, consultées par BFMTV, l'ancien Marcheur aurait refusé une contre-proposition de la maire socialiste, ce samedi 30 mai. Les deux candidats se seraient entretenus en milieu de semaine, Anne Hidalgo espérant rallier la tête de liste "Le Nouveau Paris" dans le 14e arrondissement. Après ce refus, le camp Hidalgo a définitivement mis fin aux tractations.

Mais pas de rancoeur du côté de l'équipe de la maire de Paris. "Nous nous sommes quittés en bons termes", assure Emmanuel Grégoire, son premier adjoint. Selon Le Parisien, Cédric Villani se serait montré trop exigeant aux yeux de l'équipe sortante. Il aurait réclamé un poste de maire adjoint et 19 postes de conseillers de Paris. Rien que ça. "Intégrer l'exécutif faisait partie des champs possibles", lâche-t-on seulement dans le camp socialiste.

Il risque de se présenter en indépendant dans le 14e

Il faut dire que Cédric Villani est très convoité en ce moment. Le député de l'Essonne n'a obtenu que 7,9% des voix au premier tour, arrivant cinquième, et ne peut se maintenir que dans le 14e, seul arrondissement où il a obtenu plus de 10%. Après les tentatives de séduction d'Anne Hidalgo comme d'Agnès Buzyn, la candidate La République en marche arrivée troisième, le médaillé Fields risque finalement de se présenter en indépendant dans ce seul arrondissement. Fin du suspens mardi, les listes pour le second tour doivent être déposées le 2 juin au plus tard.