publié le 27/05/2020 à 07:00

C'est désormais officiel : Agnès Buzyn reste la tête de liste LaREM pour le second tour de l'élection municipale à Paris. Pour rappel, l'ancienne ministre de la Santé avait été largement distancée par Anne Hidalgo et Rachida Dati au premier tour du scrutin.

Mais l'actuel édile et sa rivale Les Républicains n'ont pas attendu le retour d'Agnès Buzyn pour installer un duel médiatique sur fond de crise de la Covid-19, effaçant ainsi complètement la candidate LaREM. Personne dans le camp d'Agnès Buzyn ne croit au miracle. Les plus optimistes espèrent "limiter la casse" quand les autres aspirent à en finir avec cette élection cauchemardesque pour la majorité.

La République En Marche ne cible plus que deux mairies d'arrondissement et a fait une croix sur toutes les autres. Dans l'équipe de campagne, on sait qu'Agnès Buzyn pourrait passer le plus clair de son temps à justifier les déclarations fracassantes qu'elle a tenues après le premier tour.

À écouter également dans ce journal :

Automobile - Renault prévoit de supprimer 5.000 postes en France d'ici à 2024, principalement par des départs à la retraite non remplacés, dans le cadre du plan d'économies de deux milliards d'euros que le constructeur automobile présentera vendredi, a affirmé mardi soir Le Figaro.

Emploi - Victime directe, selon la direction, de la crise de la Covid-19, l'entreprise de prêt-à-porter Camaïeu, spécialiste de l'habillement féminin qui emploie 3.900 salariés en France dont 450 au siège social à Roubaix (Nord), a été placée en redressement judiciaire.

Justice - Déjà condamnés pour fraude fiscale et déchus de leur mandat, Patrick et Isabelle Balkany, anciens édiles de Levallois-Perret, seront fixés mercredi matin sur la sentence que leur réserve la cour d'appel de Paris pour blanchiment aggravé.

Espace - Une nouvelle ère spatiale s'ouvre mercredi avec le lancement par la société SpaceX de deux astronautes de la Nasa dans l'espace, une capacité qui symbolisa pendant six décennies la puissance d'une poignée d'États, et dont les États-Unis eux-mêmes étaient privés depuis neuf ans.