Municipales à Paris : le MoDem soutiendra Benjamin Griveaux

publié le 29/01/2020 à 14:09

Les listes et alliances commencent à se nouer et à prendre forme à Paris, à deux mois des élections municipales. Et c'est le cas du côté de La République En Marche, qui a tranché dans le vif en excluant Cédric Villani, candidat dissident face à Benjamin Griveaux.

Une décision qui devrait être validée par les instances du parti mercredi 29 janvier, en même temps que le ralliement du MoDem aux listes LaREM dans la capitale.

Selon Le Parisien, les élus centristes parisiens soutiendraient Benjamin Griveaux dans le désir de conquête de l'Hôtel de Ville. Même si le parti de François Bayrou assure qu'un grand rassemblement incluant Cédric Villani aurait été préférable.

"Cela n'a pas été possible. L'urgence commande pourtant de reprendre ce mouvement. Rassemblés, la victoire est possible. Divisés, la défaite est assurée", a indiqué un communiqué du MoDem.