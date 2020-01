Natacha Polony : "Villani montre à Macron ce qu'est le macronisme"

publié le 28/01/2020 à 00:34

Cédric Villani a rencontré Emmanuel Macron dimanche 26 janvier, mais il a refusé de rejoindre Benjamin Griveaux, comme le lui demandait le Président. Fait-il le coup de la candidature hors parti au politique qui a breveté le coup de la candidature hors parti ?

Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai dit : le nouveau monde, c’est le cynisme de l’ancien, l’amateurisme en plus. Eh bien, on a un Cédric Villani qui s’est engagé avec Emmanuel Macron en 2017 parce qu’il adhérait à cette idée d’une candidature hors parti, loin des appareils politiques. Il trouvait ça formidable, ce côté bisounours, bienveillance et bonnes intentions. Penser printemps et tout le toutim…

Et tout à coup, il s’aperçoit qu’il est dans un parti tout ce qu’il y a de plus classique, avec l’apparatchik de service qui lui passe devant et maintenant le patron du parti qui l’exclut. Il ne pouvait pas savoir que l’apparatchik en question, c’était le préféré, celui qui devait prendre la relève, démontrer qu’il existe des gens pour reprendre le flambeau le jour où Macron s’effacera.

Macron est tombé dans le piège

Alors, il se radicalise… Cédric Villani, il s’entête. Et il montre à Emmanuel Macron ce que c’est le macronisme, le dépassement des vieux appareils au nom du bien commun.

C'est visiblement surtout au nom de sa coalition climat qu’il refuse de rentrer dans le rang. Et là aussi, il se paie le luxe de rappeler à Emmanuel Macron ce que devrait être un macronisme réellement écologiste. Un mouvement qui tenterait d’élargir sa base, de tendre la main à des non-alignés, au nom d’une grande cause.

C’est tout le piège dans lequel Emmanuel Macron a sauté à pieds joints : confirmer par l’absurde qu’il a trahi toute la promesse d’En Marche. Et le pire, c’est le spectacle que donnent les deux rivaux, parce qu’ils en sont à essayer de se démarquer par l’absurde.

Vainqueur par l'absurde ?

Au sujet de leurs propositions sur la Gare du Nord et la Gare de l’Est… Vous avez déjà entendu quelque chose d’aussi idiot ? Le train, ce moyen de transport plutôt propre, a un avantage majeur par rapport à l’avion : on est directement en centre-ville. Eh bien nos deux comiques viennent de proposer de déplacer les gares en dehors de Paris. Benjamin Griveaux veut faire Central Park et Cédric Villani veut que l'Eurostar arrive en Seine-Saint-Denis…



On se disait bêtement qu’ils auraient des trucs à proposer pour rendre ces quartiers à peu près décents, alors qu’ils sont une honte absolue pour la France, en termes de saleté, d’insécurité, de misère… Mais non ! On déplace. Pourquoi ? Parce que c’est un concours au plus écolo. Ils n’ont que ça à opposer à Anne Hidalgo. Les petits commerces, la vie de quartier, la culture… rien à cirer. Le stade ultime du programme municipal dans les métropoles, c’est trottinettes électriques et arbres en pot.