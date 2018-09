publié le 25/09/2018 à 07:31

C'est une journaliste de La Dépêche du Midi qui nous raconte, dans ses colonnes, par le menu (en l'occurrence un dos de canard rôti), son déjeuner "off" avec le ministre de l'Intérieur. C'était le 6 septembre dernier. Soit presque quinze jours avant la parution de l'interview de Gérard Collomb dans L'Express, dans laquelle il annonçait sa candidature à la mairie de Lyon et son prochain départ du gouvernement.



Entre autres petits tacles qui déjà en disaient long sur son malaise : le fidèle du président de la République regrettait que "les relations avec les collectivités territoriales se soient dégradées". Voilà pour commencer. "Les provinciaux - et j'en suis -, des expressions comme la nouvelle grammaire de la politique ou de la start-up nation, ils ne s'y reconnaissent pas", lâchait-il encore, avant de reprocher à Macron de "ne pas être monté au créneau plus tôt" dans l'affaire Benalla.

Des propos donc inhabituellement franc en Macronie, qu'il acceptait pourtant de voir publiés, à en croire notre consœur. Gérard Collomb se targuait même d'être "l'un des rares à pouvoir lui parler". Et ajoutant un prophétique : "D'ailleurs il va finir par ne plus pouvoir me supporter".

C'est enfin au moment du dessert, à base de panna cotta, que Gérard Collomb concluait : "Ça n'est pas parce que je reçoit le futur empereur du Japon que j'ai une vocation de kamikaze. Le sabre dans le ventre, très peu pour moi". À croire donc que tout était déjà écrit...