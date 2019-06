Si ça bloque dans votre vie 3e décan, si vous ne voyez aucune porte de sortie ou de compromis possible, Pluton dit que vous devez remettre une relation en question. On vous barre la route, ou on...

Alors que la majorité présidentielle n'a pas encore désigné son propre champion - il faut dire qu'aucune personnalité de dimension nationale n'est prête à relever le défi, ni Christophe Castaner, ni Marlène Schiappa, ni Laurent Nunez ne font encore partie des hypothèses - Martine Vassal espère rallier les candidats potentiels de la société civile marseillaise à sa cause . Deux noms circulent : ceux d' Yvon Berland et de Jean-Philippe Agresti , tous deux universitaires et surtout considérés comme droito-compatibles .

Municipales à Marseille : la LR Martine Vassal appelle au rassemblement face au RN

On parle ce matin de la bataille de Marseille, qui sera l'une des batailles homériques de 2020. À moins d'un an des élections municipales, la course à la succession de Jean-Claude Gaudin semble plus que jamais ouverte.

