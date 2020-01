Municipales à Lyon : l'OL accuse le RN d'avoir détourné son logo

publié le 14/01/2020 à 20:45

Sport et politique ne font pas toujours bon ménage. C'est ce qu'expérimente Agnès Marion, candidate du Rassemblement national aux élections municipales à Lyon. Selon Lyon Mag, l'Olympique Lyonnais a peu apprécié le logo de campagne de la candidate : "Pour l'amour de Lyon". Un lion rouge est représenté dans le "O" de Lyon. Un élément graphique que l'OL estime similaire au sien.

Le service juridique du club a ainsi envoyé un courrier à l'équipe de campagne d'Agnès Marion, comme le rapporte La Tribune de Lyon, en lui demandant de retirer le fameux logo et “de ne plus utiliser les signes distinctifs” du club lyonnais à l’avenir.

La candidate RN a indiqué, au Figaro, qu'il s'agissait d'un "contretemps et ce n'est jamais agréable, mais on n'avait pas encore imprimé les affiches en très grande quantité, et nous n'avions pas encore inondé la ville de tracts". Agnès Marion se défend en expliquant que "ce lion est utilisé en héraldique depuis le Moyen-Âge. Comme vous le savez, notre liste est ancrée sur l'idée de protection, d'où la création de ce cercle autour du lion".

Souhaitant clore cette affaire, la candidate du Rassemblement national concède : "Nous changeons notre logo de campagne dès à présent et souhaitons au club de continuer à nous faire rêver".

Les logos de l'Olympique Lyonnais et de la candidate RN aux municipales à Lyon