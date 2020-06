Municipales 2020 : 38% des Français envisagent d'aller voter au second tour

et AFP

publié le 15/06/2020 à 21:30

Seulement 38% des Français iront voter pour le second tour des élections municipales le dimanche 28 juin, selon une enquête Ifop publiée ce lundi 15 juin.



Le taux d’abstention du premier tour des municipales du 15 mars était déjà historiquement bas avec seulement 55,3% de participation. Pour ce second tour, reporté au 28 juin en raison de l’épidémie de coronavirus, c’est donc près de 16 millions de personnes qui sont appelées à aller voter dans 4.827 communes.

Parmi les électeurs qui n’iront pas aux urnes, 29% expliquent leur choix "uniquement par les risques d'être affectés par le coronavirus", et 35% "à la fois par les risques d’être affectés par le coronavirus et par d’autres motifs", comme le rapporte l’article de France Bleu.

Quant à ceux qui compte voter, leurs motivations sont multiples : pour 69% des sondés, la gestion des finances et de la dette de la ville font partie des critères de détermination au vote ainsi que la sécurité des biens et des personnes pour 66% d’entre eux. La gestion de la crise sanitaire par le maire n'arrive qu'en 15e position.

*Le sondage a été réalisé en ligne du 9 au 12 juin auprès de 3.018 personnes de 18 ans et plus, dont 1.167 personnes résidant dans les communes où se déroulera le second tour, selon la méthode des quotas.