Najat Vallaud-Belkacem annonce vouloir "reprendre un rôle dans le débat public"

et AFP

publié le 21/12/2019 à 08:52

Najat Vallaud-Belkacem s'apprête-t-elle a faire son come-back en politique ? L'ancienne ministre de l'Éducation a en tout cas annoncé ce vendredi 20 décembre vouloir "reprendre une place dans le débat public" après deux années passées à l'institut Ipsos, sans préciser ses intentions.

"Si je souhaite aujourd'hui reprendre une place et un rôle dans le débat public, c'est en grande partie grâce à cette conviction (...) que nous devons impérativement redonner toute leur place aux arguments factuels et à la raison dans le débat d'idées", justifie sur Twitter l'ex-ministre socialiste. Après son départ du gouvernement et sa défaite aux législatives dans le Rhône en 2017, Najat Vallaud-Belkacem s'était mise en retrait de la vie politique.

Mais cette "hyperactive" s'est beaucoup investie durant cette période mêlant "le privé, l'édition, la réflexion intellectuelle et l'engagement dans des ONG" selon son mari, le député socialiste Boris Vallaud. Elle a en effet rejoint début 2018 l'institut de sondage Ipsos, où elle s'est consacrée aux études internationales.

Dernier jour chez Ipsos, incomparable observatoire du monde. Merci pour tout @IpsosGlobal @IpsosFrance . Que de réflexions inspirées par ces deux années de découvertes et de travaux. Celle-là me servira de conclusion et d’ouverture sur la suite: https://t.co/AVYSgk6vPF — Najat Vallaud-Belkacem (@najatvb) December 20, 2019

Forte de cette expérience, l'ex-porte-parole de Ségolène Royal à la présidentielle de 2007 entend aujourd'hui contribuer "à inventer une nouvelle forme de maîtrise de l'espace public et médiatique numérique dominé par quelques grands acteurs privés et leurs technologies opaques".

Elle souhaite "contribuer à des solutions d'avenir" en matière de culture

"On assiste à une polarisation croissante des opinions, un appauvrissement culturel chacun se repliant sur sa communauté (...) au risque de ne plus jamais croiser de points de vues ou de personnes différentes", ajoute l'ex-ministre en fustigeant le développement des "fake news" et "la facilité avec laquelle les nationaux populistes répandent leurs idées".

Relevant la nécessité pour "les générations qui viennent d'apprendre, (de) se cultiver et (de) s'émanciper dans cet environnement incertain", l'ex-élue de Lyon dit vouloir désormais "prendre sa part à ce débat et contribuer à des solutions d'avenir".