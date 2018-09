et Léa Stassinet

publié le 17/09/2018 à 10:57

Vendredi 14 septembre, la ministre de la Culture Françoise Nyssen avait lancé un pavé dans la mare en évoquant le possible élargissement de la redevance télé aux foyers sans télévision puisque les programmes audiovisuels se consomment désormais sur tablettes et smartphones.



Une sortie qui n'a pas été du goût de tout le monde. Invité à réagir sur le sujet sur RTL lundi 17 septembre, Gérald Darmanin a ainsi estimé que ce n'était "pas le moment d'en parler". "Nous avons trois ans pour y réfléchir", a ajouté le ministre de l'Action et des Comptes publics qui affirme que l'exécutif ne se penchera sur la question qu'une fois que la "réforme de l'audiovisuel public aura été menée".

Gérald Darmanin a en tout cas assuré qu'il n'y aurait "aucune augmentation d'impôt" ni de "création de nouvelles taxes". Des propos qui vont à l'encontre de ce qu'avait annoncé Christophe Castaner dimanche lors du Grand Jury sur RTL. Le secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement avait ainsi déclaré : "Sur de nouveaux supports, comme la tablette, vous payerez une taxe lors de l'achat".