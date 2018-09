publié le 17/09/2018 à 08:43

"Je traverse la rue je vous trouve un travail". C'est ce qu'a lancé Emmanuel Macron à un jeune horticulteur à la recherche d'un emploi, rencontré lors des Journées du patrimoine samedi 15 septembre.



"Si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, les cafés, la restauration, le bâtiment, il n'y a pas un endroit où ils ne disent pas qu'ils cherchent des gens", a poursuivi le chef de l'État. "Vous allez à Montparnasse, vous faites une rue avec tous les cafés et les restaurants, franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment", concluait-il.

Des propos jugés méprisants par beaucoup de Français et une grande partie de la classe politique. "Cette manière de culpabiliser ceux qui cherchent un emploi est absolument insupportable", a par exemple réagi Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris. "Où vit cet homme ? Qui a jamais insulté plus odieusement les Français en difficulté ?", s'est de son côté indigné Jean-Luc Mélenchon.

Le gouvernement fait front commun

Mais Emmanuel Macron peut compter sur le soutien des membres du gouvernement. Après Christophe Castaner qui a salué un discours de vérité hier lors du Grand Jury sur RTL, c'était au tour de Gérald Darmanin de défendre le chef de l'État ce lundi 17 septembre.



Sur RTL, le ministre de l'Action et des Comptes publics a estimé que le président de la République avait "eu raison. Il a échangé avec courtoisie avec un citoyen et il lui a dit qu'on avait un problème de formation et d'adéquation sur le marché du travail", a déclaré le locataire de Bercy.



Gérald Darmanin a salué le fait que le chef de l'État ne pratique pas la langue de bois. "Devant les caméras, un autre homme politique aurait dit 'donnez moi votre CV je vous rappelle'. Il aurait pris un petit papier, l'aurait plié en quatre et puis vous n'en auriez pas entendu parler", assure le ministre.