Municipales 2020 à Marseille : ce qu'il faut savoir des particularités du scrutin

publié le 11/03/2020 à 13:27

Marseille est la deuxième plus grande ville de France après Paris, avec quelque 860.000 habitants. Cela lui vaut d'avoir un mode de scrutin particulier, tout comme la capitale et Lyon. On parle souvent de "scrutin à trois tours".



Marseille est divisé en 8 secteurs, regroupant chacun deux arrondissements. Dans chaque secteur, les électeurs vont élire des conseillers d'arrondissement (303 en tout). Ces conseillers d'arrondissement élisent un maire d'arrondissement, de la même manière que les autres communes de France, dont les pouvoirs sont limités.

Un tiers des conseillers d'arrondissement seulement siégeront au Conseil municipal de Marseille (soit 101 conseillers municipaux). Chaque arrondissement envoie un nombre de conseillers municipaux proportionnel à sa population. Ce sont eux qui élisent le maire de Marseille, qui gouverne toute la cité phocéenne.

Le fonctionnement des listes

Le scrutin se déroule à l'échelle du secteur comme dans toutes les villes de France. Si une liste rassemble plus de 50 % des voix au premier tour, elle est élue. Sinon, un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu plus de 10 % au premier tour peuvent se maintenir. Les listes ayant rassemblé plus de 5 % des votants peuvent fusionner avec une liste qui a le droit de se maintenir au second tour.

La liste arrivée en tête obtient automatiquement la majorité des sièges. L'autre moitié des sièges est distribuée à la proportionnelle entre toutes les listes ayant fait plus de 5 %. Autrement dit, si une liste obtient 50 % des voix plus une au premier tour, elle obtient automatiquement la moitié des sièges au conseil d'arrondissement, plus 50 % des sièges de la moitié restante, soit 75 % des sièges au conseil d'arrondissement. La répartition se fait de la même manière pour les conseillers de Paris.