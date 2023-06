Mort de Nahel : un communiqué de syndicats de police enflamme la gauche qui parle de "sédition"

Le communiqué a été rédigé par les syndicats Alliance et Unsa police.

Publié ce vendredi 30 juin 2023, un communiqué de presse des syndicats Alliance Police nationale et Unsa Police fait particulièrement réagir sur les réseaux sociaux et parmi la classe politique, notamment à gauche. "L'heure n'est plus à l'action syndicale, mais au combat contre ces 'nuisibles'", peut-on notamment lire, après trois nuits d'émeutes en France à la suite de la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier mardi 27 juin.

"Tous les moyens doivent être mis en place pour réinstaurer au plus vite l'État de droit. Une fois rétabli, nous savons déjà que nous revivrons cette chienlit que nous subissons depuis des décennies." "Aujourd'hui, les policiers sont au combat, car nous sommes en guerre. Demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience", concluent les deux syndicats.

"Les 'syndicats' qui appellent à la guerre civile doivent apprendre à se taire. On a vu les comportements meurtriers sur lesquels débouchent ce genre de propos", a tweeté en réaction Jean-Luc Mélenchon. L'ex-candidat à la présidentielle de LFI a appelé le "pouvoir politique" à "reprendre en main la police", avant de conclure : "Ceux qui veulent le calme ne jettent pas de l'huile sur le feu".



De son côté, le député insoumis François Ruffin s'est insurgé : "Des syndicats de police se disent 'en guerre', et préparent la 'résistance', y compris contre le gouvernement".

"Maintenant, c’est bon, on peut dire qu’il y a un problème structurel dans la police ? Ce texte est un appel à la guerre civile", a critiqué la secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier. "Le communiqué de presse du syndicat de police Alliance est une menace de sédition", a estimé pour sa part la députée écologiste Sandrine Rousseau.