publié le 26/09/2019 à 15:21

Pas de rires, mais des larmes pour Canal +. La chaîne cryptée a rendu hommage à Jacques Chirac, décédé ce jeudi 26 septembre. "Merci Monsieur le Président. 29/11/1932 - 26/09/2019 " a-t-elle publié son compte Twitter. En-dessous du message en forme d'épitaphe, une photo de la célèbre marionnette des Guignols de l'info à l’effigie de Jacques Chirac.

Il faut dire que les heures de gloire de l'émission satirique et l'image de l'ancien président de la République sont étroitement liées. Une image que Canal n'a d'ailleurs pas hésité à écorner pendant les 12 ans de la présidence chiraquienne. Les fans des Guignols se souviennent sûrement des sketchs de Super Menteur et de Pol Fiction, le remake franchouillard du film de Tarantino ou de certaines répliques cultes, dont la plus célèbre : "Putain, deux ans".

À l'instar des imitations de Patrick Poivre d'Arvor ou de Sylvester "Sylvestre" Stallone, le double de Jacques Chirac est devenu, au fil du temps, l'une des mascottes de l'émission. "Il a été la vedette des Guignols", a déclaré son imitateur de toujours, Yves Lecoq.