publié le 11/02/2020 à 12:42

Le député d'Ille-et-Vilaine François André, apparenté au groupe LaREM, est mort dans la nuit de lundi 10 à mardi 11 février des suites d'un cancer.

Breton d'origine, fils d'un cheminot, François André, 52 ans, a été élu en 2012 député de la 3e circonscription d'Ille-et-Vilaine sous l'étiquette socialiste. En 2017, il est réélu et rejoint la majorité présidentielle en choisissant d'être apparenté au groupe LaREM. En septembre dernier, il avait annoncé être atteint d'un cancer du poumon.

Avant ses mandats de député, François André avait été adjoint au maire socialiste de Rennes Edmond Hervé entre 2001 et 2008, chargé des Sports, puis adjoint aux Finances dans l'équipe de Daniel Delaveau jusqu'en 2012. À l'Assemblée nationale, François André a siégé successivement à la commission de la Défense puis à celle des Finances.

Né en 1967 à Pontivy, dans le Morbihan, cet "enfant du pays" avait grandi à Rennes et s'est investi notamment dans les questions agricoles et rurales et plus récemment dans le débat sur l'ouverture dominicale des commerces. Il siégeait aussi à l'Assemblée départementale. Le député devrait être remplacé au Parlement par sa suppléante Claudia Rouaux.