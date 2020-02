Rennes : arrêté avec 144 ovules de cocaïne dans le corps, un record

publié le 07/02/2020 à 19:13

Un homme de 25 ans vient a été jugé jeudi 6 février par le tribunal correctionnel de Rennes, à 18 mois de prison et 48.000 euros d'amende. L'homme a été interpellé lundi 3 février par les services douaniers, à la gare routière de la capitale bretonne, selon Ouest France.

C'est lors d'un contrôle d'un car, qu'un chien de la douane a repéré l'individu et pour cause, après avoir été interpellé et conduit aux urgences, le jeune homme "expulsa" 1,2 kilogramme de drogue. L'homme contenait dans son corps un total de 144 ovules de cocaïne, lui offrant ainsi un bien triste record.

L'homme est un récidiviste puisqu'il avait déjà été interpellé en 2018 pour des faits similaires. Pour sa défense, il a expliqué avoir été "contraint" de jouer une nouvelle fois le rôle de mule. En effet, lors de sa première arrestation en 2018, une très grosse quantité de drogue avait été confisquée par la douane. Ce second passage à l'acte devait, selon le jeune homme, servir de remboursement pour la centaine d'ovules perdue lors de sa précédence interpellation.

Placé en détention

L'homme qui s'était rendu en Guyane pour voir sa famille affirme que deux hommes l'auraient obligé à transporter les stupéfiants pour son retour à Rennes. La procureure a estimé que l'homme n'avait rien retenu de sa dernière condamnation puisqu'il se trouve en récidive et a requis une peine de 2 ans de prison et 48.000 euros d'amende.

Le tribunal de Rennes a condamné Sherlock Saifa à 18 mois d’emprisonnement et une amende de 48.000 euros. Le poids de cette prise est qualifié de "record" par la présidente du tribunal correctionnel de la ville.



Le précédent record à l'échelle nationale, datait de 2016. Un Hollandais de 54 ans avait été interpellé en Guyane avec 120 ovules de cocaïne dans son corps.