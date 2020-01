publié le 12/01/2020 à 08:00

280 participants. C'est le nombre de personnes comptabilisées, pour le moment, sur l'événement de la page Facebook. Dans le Finistère, à Landerneau, l'équipe du Carnaval de la lutte étoilée s'est donnée comme objectif de battre le record du plus grand rassemblement de Schtroumpfs. Il est détenu par la ville allemande de Lauchringen avec 2.762 participants.

Le rassemblement est prévu le 7 mars prochain dans la ville bretonne, rapporte 20 Minutes. Pour être comptabilisé, les Schtroumpfs devront obligatoirement porter un bonnet blanc et un short blanc. Les Schtroumpfettes, quant à elles, devront se vêtir d'un bonnet blanc, d'une robe blanche, de chaussures à talons blanches et d'une perruque blonde. Le reste du corps devra être entièrement recouvert en bleu.



Pour les Grands Schtroumpfs, ils devront arborer un bonnet rouge, un pantalon ou un short rouge ainsi qu’une barbe et une moustache blanches. Le record de 2.762 participants, inscrit dans le Guinness World Records, est détenu par l'Allemagne depuis février 2019.