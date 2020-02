Morbihan : un détenu de la maison d'arrêt de Ploemeur s'est suicidé

et AFP

05/02/2020

L'administration pénitentiaire et le parquet de Lorient (Morbihan) ont annoncé le décès d'un détenu de la maison d'arrêt de Ploemeur. L'homme a été retrouvé inerte dans sa cellule. "La piste du suicide est largement privilégiée à ce stade des investigations", a indiqué Laureline Peyrefitte, procureure de la République de Lorient.

Le détenu est passé à l'acte dans la nuit du vendredi 31 janvier au samedi 1er février. Comme lors de chaque décès en détention, une enquête a été ouverte par le parquet de Lorient, en "recherche des causes de la mort".

La maison d'arrêt de Ploemeur avait connu fin 2019, un mouvement de protestation de la part de 52 de ses détenus. Pendant cinq heures, les prisonniers ont refusé de réintégrer leurs cellules et ont fait part de leurs revendications : pouvoir acheter plus de viande à la cantine et bénéficier d'un nombre de douche suffisant.

Ces dernières années, le taux de suicide en prison a considérablement augmenté, comme le relate Le Monde. Le nombre de suicides de détenus en 2018 a atteint un pic jamais égalé depuis dix ans avec 131 décès, soit 14 de plus que l'année précédente.