et Ryad Ouslimani

publié le 08/11/2018 à 20:32

Donald Trump sera à Paris le week-end prochain, quelques jours après avoir vu les démocrates remporter la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat. "Pour moi les résultats des élections des Midterms, c'est une demi-victoire pour Donald Trump. C'est clairement un renforcement", assure Alain Duhamel sur RTL.



"Il a élargi sa majorité dans celle des deux chambres qui est la plus puissante aux États-Unis, c'est à dire le sénat. Les nouveaux sénateurs sont plus proches de lui que certains de ceux qui étaient des sortants. Pratiquement tous les présidents américains perdent les Midterms, mais lui les perd nettement moins", éclaire-t-il.

Ainsi, "ses chances pour une réélection existent réellement". "Bien sûr, les démocrates marquent des points, notamment à la chambre des représentants, nettement. Et puis ce qui est plus intéressant, on voit une nouvelle génération avec des jeunes femmes, avec des représentants des minorités", note Alain Duhamel.