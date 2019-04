Michel Barnier est l'invité du Grand Jury dimanche

et AFP

publié le 25/04/2019 à 17:14

La majorité plaide de plus en plus ostensiblement pour une candidature du Français Michel Barnier à la présidence de la Commission européenne, vantant ce profil de consensus qui devra toutefois s'extraire de l'agenda du Brexit dont il est le négociateur principal.



Si son nom circule depuis plusieurs mois comme une option souhaitable, la campagne en faveur de l'ancien ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy s'est intensifiée à l'approche du scrutin du 26 mai.

"Mon rêve serait d'avoir un président de la Commission français", a ainsi glissé dans Le Parisien cette semaine la tête de liste de la majorité Nathalie Loiseau. "Et si c'est Michel Barnier, ça nous va très bien", complète un cadre de la campagne européenne.

Pour l'heure, Michel Barnier n'a publiquement donné aucun signe d'intérêt pour le poste, sans doute échaudé par sa déconvenue de 2014, alors qu'il briguait la fonction sous la bannière du Parti populaire européen (PPE, droite).



