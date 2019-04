publié le 11/04/2019 à 21:44

Le Brexit joue les prolongations. Theresa May est parvenue à obtenir 6 mois de plus pour le mettre en oeuvre, ce mercredi 10 avril à Bruxelles. Grâce à ce report, l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France, Edward Llewellyn, espère que "la décision du Conseil Européen permettra de trouver une majorité au sein de la Chambre des communes, ce qui n'est pas arrivé jusque-là. L'essentiel est que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne avec un accord, d'une manière ordonnée et calme".



Edward Llewellyn souhaite que le Royaume-Uni ne se retrouve pas bloqué le 31 octobre avec un accord non validé et donc un retour à la case départ : "On comprend l'impatience et la frustration que génère cette situation. On est en train de tout faire pour la résoudre, terminer ce chapitre et en commencer un nouveau".

Selon lui, il est encore possible que le gouvernement et les travaillistes parviennent à se mettre d'accord : "Si il est possible d'avoir des compromis entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, un nouvel accord, non pas sur la sortie mais sur la déclaration politique des relations futures entre les deux partis, pourrait avoir l'aval des parlementaires".