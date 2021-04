publié le 21/04/2021 à 08:16

La Cour de cassation a rendu sa décision le 14 avril dernier. L'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, sexagénaire juive assassinée en avril 2017 à son domicile dans le quartier de Belleville à Paris, a été confirmée. Il n'y aura donc pas de procès pour le jeune homme, hospitalisé en psychiatrie depuis ce crime qui a provoqué débat et émotion depuis quatre ans.

Pour Éric Dupond-Moretti, "La Cour de cassation a respecté le droit. Le problème, c'est que le droit permet, en l'occurrence, à ce que l'on retienne l'irresponsabilité d'un homme au motif qu'il aurait consommé des produits psychotropes". "Ma méthode c'est de travailler et de parler ensuite. Donc, je travaille à une modification législative sur ce point et je vous ferai part des fruits de ma réflexion et de mon travail qui est déjà lancé", a expliqué sur RTL le ministre de la Justice.

Pour les anciens collègues d'Éric Dupond-Moretti, cette modification législative reviendrait à "juger les fous". "Je suis totalement contre l'idée que l'on puisse juger des fous. C'est ce que l'on faisait au Moyen Âge. Les fous, il faut les soigner, mais pour autant, la question en droit qui est posée, c'est est-ce qu'un homme qui a consommé des psychotropes, a raison de cela, peut être considéré comme responsable", s'est défendu le Garde des Sceaux. "Ensuite, il y a un tas de gradations. Il y a l'analyse qu'en feront les juges : 'est-ce qu'on a consommé des psychotropes pour se donner du courage pour commettre un meurtre ?'".