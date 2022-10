Meurtre de Lola à Paris : qui sont les deux suspects présentés à un juge ?

L'immeuble où habitait Lola et sa famille et où elle a été tuée, dans le XIXe arrondissement de Paris.

Trois jours après le calvaire de Lola, l'adolescente de 12 ans dont le corps avait été découvert dans une malle vendredi soir à Paris, deux personnes, un homme et une femme sont actuellement face au juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen pour meurtre et viol commis avec acte de torture et de barbarie

Il s'agit de cette marginale de 24 ans, aperçue sur les images de vidéosurveillance, principale suspecte, décrite comme souffrant de troubles psychiques. L'autre suspect est un homme de 43 ans, qui conduisait le véhicule avec lequel ils ont quitté le XIXe arrondissement.

Peu à peu, les enquêteurs tentent de cerner l'horreur qu'a subie la jeune fille vendredi 14 octobre. Ils se questionnent notamment sur le rôle de l'homme, a-t-il oui ou non participé aux actes de torture et au viol de Lola ? Les policiers cherchent également à déterminer s'il existe un lien ou des antécédents entre la jeune victime et la marginale.

Le trafic d'organes, qu'elle avait évoqué à haute voix, en pleine rue vendredi, est totalement écarté. Quant aux inscriptions, ces chiffres 0 et 1 retrouvés sur le corps de Lola, ils n'ont a priori aucune signification. "Ils pourraient être la manifestation de ses troubles psychiques", confie un proche du dossier. Dans les jours qui viennent, une expertise psychiatrique sera pratiquée sur la principale suspecte.

