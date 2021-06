Mélenchon : "On se demande s'il n'a pas perdu la raison", dénonce le président de la Licra

publié le 07/06/2021 à 11:35

A moins d'un an de l'élection présidentielle, les esprits s'échauffent et certains semblent perdre leurs nerfs à l'image de Jean-Luc Mélenchon, à la peine dans les sondages. Le leader de la France insoumise s'attire les critiques d'une bonne partie de la classe politique y compris à gauche, après sa sortie chez nos confrères de Franceinfo.



Dans un long raisonnement où il dit souhaiter la candidature d'Emmanuel Macron pour pouvoir le mettre face à son bilan. Il donne l'impression de verser dans le complotisme avec cette curieuse prédiction.

"On est au delà de la honte" dit Aurore Bergé de LaREM, "inacceptable" dit la socialiste Valérie Rabault. Consternation et colère de l'ancien président de la Licra, Alain Jakubowitz. Au micro de RTL, il déclare : "On se demande si cet homme n'a pas perdu la raison. Dans sa provocation, il arrive au summum du relativisme".

C'est dangereux parce qu'il y a des gens qui embrayent le pas sur ce complotisme Alain Jakubowitz, président de la Licra Partager la citation





Pour lui, "donner en exemple les atrocités de Mérah pour tenter de justifier qu'il y aurait des combines avant les élections présidentielles, on rêve de la part d'un responsable politique de premier plan". Et d'ajouter : "Lui-même ne peut pas croire quelque chose d'aussi absurde et dingue. C'est une espèce de déjection qui sort de sa bouche. C'est dangereux parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui embrayent le pas sur ce complotisme. C'est fou".

Pour le numéro 2 de la France insoumise, Adrien Quatennens, les propos de son patron ont été "détournés pour le faire passer pour un complotiste". "Ce qui est 'écrit d’avance' n’est pas 'l’incident' mais son instrumentalisation !", a expliqué le député LFI du Nord sur Twitter.