publié le 03/09/2018 à 04:33

La "mission information et médicament", co-présidée par une représentante d'association de patients, Magali Leo (association Renaloo) et le Dr Gérald Kierzek (médecin urgentiste et chroniqueur radio) a rendu son verdict. Mme Buzyn "s'engage pour une information plus accessible, plus claire et plus réactive sur le médicament", indique lundi le ministère dans un communiqué.



Ce rapport ne vise pas en particulier le Levothyrox mais a été commandé à la suite de la crise suscitée par ce médicament. Le ministère de la Santé avait été pointé du doigt pour le manque de communication et d'accompagnement des patients subissant d'importants effets secondaires.

Face à cela, la ministre entend "encourager les remontées d'information de patients et de professionnels de santé" avec la mise en place dès cette année d'une "stratégie de promotion de la déclaration des événements indésirables et le développement des technologies permettant de repérer des signaux faibles d'alerte en dehors du système de pharmacovigilance (réseau spécialiste de surveillance des risques liés aux médicaments, ndlr)".

La communication d'urgence en cas d'alerte sur un médicament est elle "confiée" à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), souligne le communiqué. Dans son rapport, obtenu par l'AFP, la mission d'information juge "nécessaire" d'adopter une communication "plus cohérente, plus rapide et plus transparente" dans les contextes de crise.



De façon plus générale, la mission préconise dans ses conclusions une "source unique" d'information sur les médicaments ainsi qu'un "effort accru de transparence" (notamment en termes de composition des médicaments et d'effets secondaires), afin de rétablir ou de renforcer la confiance dans les autorités sanitaires.



Les patients désormais représentés au Comité économique des produits de santé

Pour répondre à ces recommandations, la ministre de la Santé a décidé de mettre en place "une source unique d'information publique sur le médicament en s'appuyant sur sante.fr", le service public d'information en santé, en y intégrant le contenu du site officiel sur les médicaments (medicaments.gouv.fr). Il s'agirait d'une plateforme, "Médicament Info Service", composée d'un site internet et d'une ligne téléphonique pour les professionnels de la santé.



De même, le ministère indique que, pour la première fois, les patients vont être représentés au Comité économique des produits de santé (CEPS) qui négociait, jusque là sans eux, les prix des médicaments remboursés et les rabais avec les laboratoires.



Mme Buzyn annonce aussi la généralisation du Dossier Médical Partagé (DMP) par l'Assurance maladie sur l'ensemble du pays "à compter d'octobre 2018". Ce dossier santé informatisé contribuera, avec le dossier pharmaceutique, à "faciliter la coordination des soins entre les prescripteurs" et les pharmacies.