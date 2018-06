publié le 17/06/2018 à 15:38

Les médicaments anti-Alzheimer, jugés insuffisamment efficaces et potentiellement risqués, ne seront plus remboursés à compter du 1er août, selon un arrêté officialisant une décision gouvernementale contestée par des associations de malades et de professionnels. Selon cet arrêté du ministère de la Santé publié au Journal officiel, la mesure concerne les quatre médicaments (Aricept, Ebixa, Exelon, Reminyl) qui traitent les symptômes d'Alzheimer, ainsi que leurs génériques. Ils étaient jusque-là remboursés à hauteur de 15% par l'Assurance maladie, pour un coût de quelque 90 millions d'euros en 2015.



Invitée au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 17 juin, Agnès Buzyn assure "les médecins généralistes sont conscients que ces médicaments donnent beaucoup d'effets secondaires et qu'ils sont capables de prendre en charge ces malades (...) L'objectif n'est pas de gagner de l'argent mais d'arrêter d'utiliser des produits potentiellement néfastes pour les malades et de mettre cet argent dans les centres d'Alzheimer".

Dans une tribune publié dans Le Figaro, 7 associations ainsi que 194 neurologues, gériatres et psychiatres demandent à la ministre de revenir sur sa décision. Réponse d'Agnès Buzyn : "Je ne reviendrai pas" sur le déremboursement de ces médicaments.