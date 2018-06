publié le 06/06/2018 à 08:36

Les médicaments sans ordonnances au même régime que les cigarettes ? L'Agence de sécurité des médicaments (Ansem) réclame en tout cas des boîtes neutres pour ces produits, suscitant le mécontentement des laboratoires pharmaceutiques. Le nom de la molécule serait écrit en grand, et la marque en plus petit, l'Ansem insiste en affirmant que ce n'est pas un calque sur les cigarettes, mais un réajustement.



"Nous nous y opposons parce que le résultat est catastrophique. Nous sommes d'accord avec la démarche d'améliorer les packaging, parce qu'on peut faire toujours mieux pour la sécurité des patients, c'est ça qui est le plus important pour nous. Dès qu'on a pris connaissance des recommandations nous avons fait faire des maquettes qui respectent scrupuleusement les recommandations de l'Ansem, et le résultat est étonnant", explique Pascal Brossard, vice-président de l'Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication.

"On ne voit plus rien, c'est confus", explique-t-il en indiquant que des études sur plus de 1.000 personnes montrent une confusion chez les patients. "Les patients ne reconnaissent plus, n'arrivent plus à lire", détaille-t-il.