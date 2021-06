publié le 11/06/2021 à 13:44

Une attaque frontale de Gérald Darmanin contre le Rassemblement national. En déplacement jeudi 10 juin à Dijon pour soutenir le candidat de la majorité présidentielle, Gérald Darmanin a eu ses mots : "On voit bien la marque satanique que représenterait une victoire du RN". Et le ministre de l'intérieur de s'interroger : "Si un territoire est dirigé par un parti extrémiste, pensez-vous que les investisseurs étrangers viendront davantage ?... Non".

Julien Odoul, le candidat RN en tête des intentions de votes en Bourgogne-Franche-Comté, s'indigne. "C'est extrêmement grave et on se demande quand cela va s'arrêter", a-t-il déclaré au micro de RTL.

"Nous serions des satanistes, c'est-à-dire que nos électeurs, 11 millions de Français seraient des satanistes ? Les Français qui votent pour le Rassemblement national, qui votent pour Marine Le Pen, méritent un minimum de considération et de respect", insiste le candidat RN outré par les propos du ministre de l'Intérieur.

Et de poursuivre :"Il faut qu'il se calme. Peut-être que c'est la panique parce qu'il considère que le RN est en passe de gagner des régions, je pense que, comme ils sont vides et secs en termes d'arguments, ils en viennent à ces caricatures. Mais le débat démocratique, ce n'est pas des messages haineux".