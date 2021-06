Régionales : Julien Odoul fait scandale en ironisant sur le suicide des agriculteurs

et AFP

publié le 05/06/2021 à 13:02

L'ensemble des candidats aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté a condamné des propos de la tête de liste du Rassemblement national Julien Odoul ironisant sur le suicide des agriculteurs, ce dernier estimant qu'on cherche à le "salir" alors qu'il est donné en tête au premier tour.

Le patron des Républicains Christian Jacob, qui a récemment rappelé son opposition avec le RN, a lui aussi dénoncé des propos "abjects". "Julien Odoul, quelle indignité. Comment un responsable politique peut-il tomber dans de telles bassesses et tenir des propos aussi abjects ? Votre cynisme est infâme. Chaque suicide d'agriculteur est un drame personnel, familial et révélateur d'une grande détresse", a twitté le chef de LR, lui-même ancien agriculteur et ex-patron du CNJA (Jeunes agriculteurs).

"Est-ce que la corde est française ?", avait demandé sous les rires le candidat RN, lors d'une réunion du groupe de son parti au conseil régional en décembre 2019, a rapporté Libération vendredi en citant un enregistrement. Il répondait à un autre conseiller régional RN sortant, Jacques Ricciardetti, qui se demandait si l'agriculteur retrouvé pendu avait "laissé une trace ? S'est-il pissé dessus ?"

Interrogé par l'AFP, Julien Odoul a dénoncé une "opération commando" de Libération depuis qu'un sondage le donne en tête au premier tour des régionales. "Tout est de sortie pour salir", a-t-il écrit dans un SMS, en transmettant plusieurs de ses déclarations de soutien aux agriculteurs.