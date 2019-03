publié le 03/03/2019 à 08:42

Avec des revenus bien inférieurs à ceux des hommes, les femmes ont une situation financière plus tendue. Il faut dire que les écarts sont réels. Qu'elles soient cadres, ouvrières ou employées, les femmes gagnent en moyenne 36% de moins que les hommes, selon une enquête Cofidis publiée par RTL.



"On est encore très loin d'une égalité de revenu, en moyenne les femmes gagnent 1.411 euros par mois, soit un écart de 802 euros avec les hommes. C'est considérable", détaille Céline François, porte-parole de Cofidis.

Dès lors, la situation financière des femmes peut rapidement devenir difficile. 80% de ce qu'elles touchent est consacré aux dépenses de première nécessité comme l'alimentation, la santé, l'énergie, le transport ou encore le logement. Un chiffre qui grimpe même à 90% du budget pour les mères de famille.

Des fins de mois difficiles

Par conséquent, une femme sur quatre assure avoir du mal à boucler les fins de mois, contre seulement 15% des hommes. Pourtant, elles accordent un budget inférieur sur l’ensemble des dépenses de première nécessité comme l’alimentation (323 euros en moyenne par mois), l’énergie (112 euros en moyenne par mois), les transports (102 euros en moyenne par mois) et la santé (97 euros en moyenne par mois).



Elles sont aussi plus souvent à découvert et elles renoncent aussi plus souvent à un achat plaisir comme les loisirs, un voyage, un achat de vêtements. Donc pour gérer leur budget, les femmes anticipent plus leurs achats et sont des adeptes des bons plans. Elles cherchent les meilleures astuces pour faire plus avec moins.

Une vision paradoxalement plus positive

Malgré ces chiffres, les femmes ont une vision plus positive de leur situation. Même si elles ont des capacités financières inférieures aux hommes, elles ont paradoxalement ressenti une baisse plus limitée de leur pouvoir d’achat au cours des 12 derniers mois.



Elles semblent également plus optimistes pour l’avenir alors que 46% des femmes anticipent une baisse leur pouvoir d’achat dans les 12 prochains mois contre 54% des hommes.