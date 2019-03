publié le 14/03/2019 à 19:21

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen et la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau débattent ce soir dans L'Émission politique sur France 2. Elles ont chacune des atouts.



Marine Le Pen est bien sûr la plus expérimentée et la plus connue des deux. De plus, on sait qu'elle adore la bataille, les duels... Elle impressionne souvent ses adversaires ; elle peut d'ailleurs être brutale. Elle connait les problèmes européens, elle a d'ailleurs siégé au Parlement européen. Marine Le Pen a aussi besoin de montrer, de nouveau, qu'elle est bonne en débat. On se rappelle celui de l'entre-deux-tours de la présidentielle face à Emmanuel Macron.

Mais les conditions sont assez bonnes pour elle dans la mesure où tout d'abord son image s'améliore lentement et modestement, et où d'autre part elle peut profiter de la montée des populismes en Europe.

En ce qui concerne Nathalie Loiseau, évidemment c'est une débutante peu connue. Simplement, elle connait les dossiers européens sur le bout des doigts. Elle aussi est très pugnace, et peut même être cassante. De plus, elle adore croiser le fer avec Marine Le Pen.



Disons que cela va être un duel à la fois inédit, intéressant et assez ouvert.