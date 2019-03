Brexit : "Theresa May aura été une catastrophe", estime Alain Duhamel

publié le 13/03/2019 à 20:30

Les députés britanniques ont rejeté pour la deuxième fois l'accord sur le Brexit présenté par Theresa May. Il faut rendre à César ce qui est à César : Theresa May aura été une catastrophe pour la Grande-Bretagne et à un moindre degré pour l'Europe.



Hier, elle a proposé un compromis pour la deuxième fois, qui de toute façon n'était pas digeste puisqu'il était au détriment de l'Europe, qui n'avait aucun raison de céder. Ce soir, il va y avoir un vote pour savoir si la majorité des députés de la Chambre des communes est d'accord pour une sortie sans accord.

Eh bien non, ils ne seront pas d'accord. Cela veut dire qu'il y a un désaccord sur le compromis et un désaccord sur l'absence de compromis. Demain, ils seront donc obligés de demander un délai. Ce délai peut être technique, de quelques semaines, mais ça sera uniquement pour mettre en œuvre le Brexit.

Cela signifiera donc une sortie sans accord, un Brexit sauvage. Ou alors, il faut un fait nouveau, avec un autre projet. Ça ne peut pas être Theresa May. Cela signifie qu'elle est soit renversée par son propre parti, soit qu'elle démissionne, soit qu'il y a des élections générales.